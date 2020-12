Sete portos da Yilport em Portugal vão cobrar "taxa covid"

O grupo turco Yilport vai passar a cobrar uma taxa nos seus portos para compensar as despesas em que incorreu para adaptar as operações às medidas de prevenção da covid-19, informa o grupo em comunicado divulgado esta terça-feira.Em Portugal a Yilport gere os terminais Liscont e Sotagus, em Lisboa, Setúbal e Tersado - Terminais portuários do Sado, em Setúbal, o porto de Aveiro, o porto da Figueira da Foz e ainda o porto de Leixões.A taxa a aplicar em Portugal é de três euros por contentor. O mesmo valor que será aplicado nos portos espanhóis de Huelva e Ferrol e no porto italiano de Taranto.Já nos portos localizados na Turquia e no Equador a taxa será de três dólares, enquanto nos terminais portuários na Suécia o valor a cobrar será de três coroas suecas e no porto de Oslo a taxa é de três coroas norueguesas.O grupo turco elenca as medidas adotadas para prevenção da pandemia e assinala que incorre em custos extraordinários decorrentes da crise sanitária. Assim, indica, a partir de 1 de janeiro irá introduzir uma sobretaxa de emergência que será faturada em cada contentor.

A Yilport sublinha que a sobretaxa cobre parte dos custos operacionais causados pela pandemia.