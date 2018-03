Singapura tem o melhor aeroporto do mundo

Nicky Loh

O aeroporto de Changi, em Singapura, conquista pelo sexto ano consecutivo o primeiro lugar de melhor aeroporto do mundo, segundo o World Airport Awards 2018, um ranking da Skytrax.



Atrás do Aeroporto Changi, em Singapura, surge o Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, Coreia do Sul (2.º), o Aeroporto Haneda, em Tóquio, no Japão (3.º), o Aeroporto Internacional de Hong Kong, na China (4.º), e o Aeroporto Internacional de Hamad, no Qatar (5.º).

O World Airport Awards 2018 da Skytrax foi baseado em 13,73 milhões de questionários em mais de 500 aeroportos a nível global.

"Ser eleito o Melhor Aeroporto do Mundo pelo sexto ano consecutivo é um feito fabuloso para o Aeroporto de Changi, e este prémio demonstra mais uma vez a popularidade do aeroporto entre os viajantes", disse Edward Plaisted, CEO da Skytrax, num comunicado, citado na CNBC. E acrescenta ainda que "o aeroporto de Changi está muito focado em tornar a experiência no aeroporto confortável e conveniente, continuando por isso, a inovar com novos produtos e serviços".

Desde 2000, esta é a nona vez que o aeroporto de Singapura conquista o título de melhor aeroporto do mundo, tendo sido igualmente destacado como o melhor para actividades de lazer.