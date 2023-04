Stadler e Salvador Caetano vão construir fábrica de comboios em Ovar

A Salvador Caetano e a Stadler assinaram esta quarta-feira uma aliança estratégica para a criação de uma fábrica de veículos ferroviários na cidade de Ovar.

Em comunicado, o grupo industrial português e a fabricante suíça de equipamento ferroviário adiantam que o principal objetivo do futuro investimento, de que não divulgam o valor, "é a produção, entre outros, dos 117 comboios, que estão previstos no âmbito de um concurso público que a CP lançou em 2021".





As duas empresas dizem ainda que este investimento vai ser complementado com a construção de uma oficina de manutenção em Guifões, no distrito do Porto.





A fabricante suíça é um concorrentes que passaram à fase final do concurso, avaliado em 819 milhões de euros, para o fornecimento de 117 comboios para a CP, o qual prevê a atribuição de mais pontos às propostas que tiverem maior incorporação nacional e a construção de uma unidade de produção em Portugal.





Neste concurso, em que o vencedor deverá ser conhecido ainda no primeiro semestre, a Stadler enfrenta a concorrência do consórcio Alstom/DST e da espanhola CAF.



No comunicado divulgado esta quarta-feira, a Stadlder e a Salvador Caetano salientam que "a indústria ferroviária é uma das indústrias com melhor perspetiva a longo prazo face à importância dos caminhos-de-ferro na mobilidade futura". E realçam que o acordo agora firmado "vai dar um impulso considerável à indústria ferroviária portuguesa, que atualmente não dispõe de nenhuma fábrica de comboios, acelerando a participação de empresas portuguesas no fornecimento de componentes de outros setores industriais".





Na mesma nota é sublinhado que o grupo Salvador Caetano obteve um volume de negócios de 2,9 mil milhões de euros em 2022, estando presente em 41 países, e conseguirá através desta parceria "uma maior diversificação das suas linhas de negócio, entrando no setor da produção de veículos ferroviários".



Já a Stadler, que alcançou um volume de negócios de 3,8 mil milhões de francos suíços em 2022, "irá acrescentar esta fábrica à divisão responsável da Península Ibérica consolidando, assim, a sua presença em Portugal".





Em 2020 a Stadler assinou um contrato com a CP para o fornecimento de 22 comboios regionais e em 2021 foi-lhe encomendado pelo Metropolitano de Lisboa 14 novas unidades triplas. Ainda nesse ano a fabricante suíça assinou um contrato com a Medway, operadora ferroviária de mercadorias, para a compra de 16 locomotivas elétricas.





Citado no comunicado divulgado esta quarta-feira, o presidente da Stadler, Peter Spuhler, afirma estar "convencido que a aliança com uma das mais importantes empresas em Portugal melhora substancialmente a nossa proposta para o fornecimento de novos comboios à CP", considerando que esta aliança "trará benefícios para ambas as partes e é um grande passo para revitalizar a indústria ferroviária portuguesa".

Já Miguel Ramos, CEO da Salvador Caetano, também citado na mesma nota, frisou que "este acordo estratégico é uma oportunidade para o grupo contribuir de forma determinante para a renovação e requalificação da indústria ferroviária em Portugal, enquanto referência no desenvolvimento de novas soluções de mobilidade sustentável".