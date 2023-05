Trabalhadores dos bares dos comboios da CP recebem salários em atraso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O serviço de bar e cafetaria a bordo dos comboios alfa pendular e intercidades voltou a estar disponível desde o passado dia 4 de maio, anunciou esta terça-feira a CP, dando conta que os trabalhadores já receberam os salários em atraso.





Em comunicado, a CP sublinha que a retoma deste serviço surge após a celebração do contrato com a Newrail, o novo prestador de serviços de cafetaria nos comboios.





"Conforme estipulado no contrato, todos os trabalhadores foram integrados no novo prestador de serviços, garantindo assim a continuidade do emprego e a manutenção dos direitos laborais dos colaboradores envolvidos", salienta ainda a empresa pública.





"Embora o contrato previsse o pagamento dos vencimentos em atraso em duas vezes, a Newrail informou a CP de que, no dia de hoje, foi efetuada a transferência bancária com o pagamento integral de todos os vencimentos em atraso, por conta da falta de pagamento da anterior empresa", a Apeadeiro 2020, que pediu insolvência.