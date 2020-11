Tribunal alemão deu luz verde para a construção do maior túnel submerso do mundo

Um tribunal alemão abriu esta terça-feira caminho para a construção do maior túnel submerso do mundo, que liga a Alemanha e a Dinamarca. Após dez anos de diversas negociações o acordo está finalmente selado e a legislação aprovada.





As obras já começaram no verão do lado dinamarquês, no entanto, os alemães continuavam em negociações até à data de hoje. Desde o dia 22 de setembro que os juízes de Leipzig ouviam reclamações da Nabu Nature Conservation Association, uma aliança formada com o intuito de impedir a edificação do túnel germano-dinamarquês. Em causa estava o aumento do tráfego e os impactos ambientais provenientes da construção.





Somente no dia 6 de outubro terminou, de acordo com o Galus Australis, a segunda ronda de negociações acerca das denúncias da cidade de Fehmarn, que temia que o turismo paralisasse no decorrer das obras, e dos agricultores, que não queriam que as suas terras fossem utilizadas para a construção destas vias terrestres.





O túnel de 18 kms que ligará a Alemanha e a Dinamarca é considerado um dos maiores projetos da Europa, sendo que até 2029 espera-se que ligue as regiões de Puttgarden em Fehmarn e Rødby em Lolland. A Dinamarca planeia gastar nesta construção cerca de 7,1 mil milhões de euros, enquanto que os alemães investirão cerca de metade (3,5 mil milhões de euros).





A uma profundidade de cerca de 40 metros no Mar Báltico, o túnel tem como objetivo diminuir para metade o tempo das deslocações entre os países. "Hoje, se fizesse uma viagem de comboio demoraria cerca de quatro horas e meia", disse à CNN Jens Ole Kaslund, diretor técnico da Femern, a empresa dinamarquesa responsável pelo projeto. "Quando o túnel estiver concluído, a mesma viagem levará duas horas e meia", determinou Kaslund.





De seu nome Fehmarnbelt Fixed Link, o túnel rodoviário e ferroviário mais longo do mundo estará dividido em 89 seções, sendo que cada uma terá 42 metros de largura e 9 de altura, pesando o mesmo que 13 mil elefantes. O projeto de construção empregará cerca de 2.500 pessoas.





Apesar de alguns grupos ambientalistas terem manifestado as suas preocupações quanto ao impacto do túnel, Michael Løvendal Kruse, da Sociedade Dinamarquesa para a Conservação da Natureza, acredita, de acordo com a CNN, que o projeto terá benefícios ambientais. "Novas áreas naturais serão criadas nos lados dinamarquês e alemão. A natureza precisa de espaço e haverá mais espaço para a natureza", disse Kruse. "Mas a maior vantagem será o benefício para o clima. A passagem mais rápida tornará os comboios numa alternativa desafiante para o tráfego aéreo, sendo os comboios elétricos a melhor solução para o meio ambiente", reforçou ainda Michael Løvendal Kruse.