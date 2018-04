O presidente do Metropolitano de Lisboa garante que já em Julho a quase totalidade do material circulante estará disponível, o que permite repor a operação em pleno.

O presidente do Metropolitano de Lisboa tem consciência que a empresa não está a prestar o serviço público que deveria e gostaria, mas garante que no próximo mês de Julho a empresa deverá estar a funcionar em plena capacidade.



Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Vítor Domingues dos Santos explica que hoje, das 111 unidades triplas do metropolitano, 27 estão ainda paradas à espera de oportunidade de manutenção. Um número que no início do segundo semestre será reduzido para 15, afirmou.



O responsável garante assim que no próximo Inverno o metro da capital irá funcionar "como deve ser".



Em 2018 a expectativa da empresa é que o número de passageiros cresça 4%, depois de em 2017 ter atingido os 160 milhões.