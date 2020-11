Volvo vai vender os primeiros camiões elétricos já em 2021

A Volvo abre caminho para uma nova mudança, criando os primeiros camiões pesados elétricos. A empresa sueca planeia vendê-los já em 2021 por toda a Europa.





Estes camiões mais ecológicos podem chegar até aos 300 quilómetros de autonomia e irão ser produzidos em massa no ano seguinte ao seu lançamento, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pela Volvo e citado pela Bloomberg.

Até ao final desta década a Volvo pretende que 35% dos seus camiões sejam veículos de emissão zero e espera igualmente produzir camiões com motor de combustão até 2040. "Estamos determinados a continuar a conduzir a nossa indústria em direção a um futuro sustentável", disse no comunicado Roger Alm, presidente da Volvo Trucks.





Este desenvolvimento surge num momento em que as fabricantes de camiões competem, entre si, para colocar de forma mais rápida veículos com emissão zero nas estradas. Além dos tradicionais concorrentes, a Volvo enfrenta agora marcas como a Nikola Motor e a BYD. Contudo, segundo os especialistas inquiridos pela Bloomberg, com este novo passo divulgado hoje a empresa encontra-se atualmente na frente da corrida.





A maior dificuldade da eletrificação de veículos pesados está relacionada com o peso das baterias, o que dificulta o transporte de mercadorias para locais distantes. Devido a esta dificuldade, a Volvo irá vender no próximo ano camiões elétricos somente para transporte regional ou urbano, tendo já em curso novos estudos para aumentar as distâncias percorridas pelos veículos pesados ao longo da próxima década.