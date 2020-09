Empenhados em contribuir para um planeta melhor, a marca e o Grupo Volkswagen têm feito e vão continuar a fazer uma aposta séria na mobilidade sustentável. Quem o assegura é Nuno Serra, diretor de marketing da Volkswagen, o qual explica que o gigante construtor alemão não só está a desenvolver veículos 100% elétricos como está numa fase de mudança na operação das suas unidades industriais, tornando-as mais eficazes do ponto de vista da sustentabilidade. "Estamos também a criar soluções que permitam reduzir as emissões, sem esquecer que as nossas equipas e estruturas estão cada vez mais preparadas para deixarmos de ser apenas um operador de venda de automóveis e passarmos para uma marca que também disponibiliza serviços associados à realidade elétrica como, por exemplo, carregadores e preparação das infraestruturas do próprio cliente".

"Afinal, como costumo dizer: na Volkswagen, o futuro é elétrico, totalmente conectado e o caminho será garantir uma pegada de carbono neutra", acrescenta o responsável.

Para trilhar esse caminho, a Modularer E-Antriebs-Baukasten (MEB) – em português Plataforma Modular Elétrica – é essencial. Trata-se de uma nova tecnologia desenvolvida de raiz para os veículos elétricos, o que significa mais espaço, versatilidade, autonomia, conforto e dinamismo. A curto prazo vão surgir automóveis compactos, desportivos, SUV e até comerciais, tendo por base a plataforma MEB. "É um dos projetos mais importantes da história da Volkswagen, que permite aumentar as sinergias entre modelos, reduzir tempos de produção e maximizar os recursos dedicados a cada unidade", assegura.

O que também faz parte da estratégia de eletrificação da Volkswagen são as wallbox, uma solução de carregamento que será apresentada ainda este ano.

ID.3 lançado este mês

Para provar que o rumo é mesmo o da mobilidade sustentável e consolidar a direção ecológica, o construtor germânico vai lançar vários modelos totalmente elétricos nos próximos cinco anos. O ID.3 lançado agora em setembro será o primeiro da família 100% elétrica da Volkswagen. No próximo ano segue-se o ID.4, o primeiro SUV 100% elétrico da marca. E as novidades relativas à família ID não irão ficar por aqui, com a Volkswagen a querer oferecer soluções elétricas ajustadas a cada cliente, afiança Nuno Serra.

Além do elétrico, a marca aposta igualmente no lançamento dos híbridos, que são uma parte importante nesta transição para os veículos 100% elétricos.

Questionado sobre como estão a decorrer as vendas do ID.3 em Portugal e na Europa, o diretor de marketing da Volkswagen recorda que o ID.3 é o modelo elétrico que inicia o percurso de democratização da Volkswagen na mobilidade elétrica. "O ID.3 conta com argumentos como a autonomia e o preço, que vão impactar o mercado, tanto de particulares como de frotas", sublinha e prossegue: "Desde o anúncio no ano passado até agora temos assistido a um crescimento na curiosidade em relação ao ID.3, lançámos uma plataforma de pré-reservas para 80 unidades que em pouco tempo esgotaram e vimo-nos obrigados a alargar o número de ID.3 First Edition disponíveis para Portugal como forma de satisfazer todos os pedidos, o que acabou por não ser suficiente."

Semelhante ao Golf, o ID.3 oferece um espaço interior equiparado a segmentos superiores e conta com um nível de equipamento completo, com o digital e a conectividade em destaque. Nuno Serra aponta o voice control, o sistema keyless entry, as luzes LED dos faróis que se acendem mal o condutor se aproxima, a assistência de travagem de emergência, a monitorização de peões, o sistema de ajuda para manter o veículo na estrada ou o assistente de estacionamento com câmara de visão traseira como opções que têm deixado tudo e todos muito entusiasmados.

Mais: o ID.3 conta com "um sistema de baterias com três capacidades (45, 58 e 77 kWh) e autonomia, respetivamente, de até 330 km, 420 km e 550 km". "Em carregamentos rápidos, será possível obter cerca de 290 km de autonomia em pouco mais de 30 minutos, tratando-se de uma vantagem adicional para quem possuir este modelo. É importante referir ainda que as baterias dos ID.3 vão ter garantia de 160 mil km ou oito anos", destaca o responsável da marca.

É tudo uma questão de preço?

Indagado sobre o que é preciso acontecer para os portugueses adquirirem mais veículos eléctricos; será que se resume tudo ao preço? Nuno serra responde: "O preço é naturalmente uma parte importante da equação que qualquer pessoa a nível particular, ou um gestor a nível empresarial, irá ter em conta antes de avançar para a aquisição. Se num primeiro momento a compra de um elétrico é mais cara, basta calcularmos todas as despesas durante a vida útil do veículo para mostrar que a mudança vale a pena."

Além do preço, prossegue o responsável,a outra preocupação é com a autonomia e a empresa está confiante que os primeiros modelos que a Volkswagen irá lançar vão satisfazer as necessidades diárias de quem conduz e das deslocações que terá de fazer. "Não podemos esquecer ainda o pacote de serviços a que qualquer proprietário tem acesso, neste caso falamos dos We Services, que são um complemento essencial para uma mobilidade mais sustentável, mas também mais confortável no dia-a-dia e com soluções inovadoras para as situações com as quais lidamos diariamente. Se mesmo assim não for o suficiente, convido as pessoas a experimentarem um Volkswagen 100% elétrico, pois é uma sensação única e, por sinal, bastante agradável", afiança.