Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP),

"Não se está a exigir ao banco que faça a limpeza à frente do estabelecimento. Não se está a exigir ao Ministério das Finanças que limpe a frente do Ministério das Finanças mas está-se a pedir aos estabelecimentos de restauração e hotelaria que limpem não só a sua esplanada, apesar de ser um espaço que é pago à autarquia, ainda temos de andar com a vassoura a varrer não só a nossa esplanada, como seria normal, mas também o espaço de influência que pelos vistos vai aos cinco metros", sublinha."Nós temos regras claras relativamente à medição dos custos da nova legislação. Pelos vistos esses instrumentos não estão a ser levados a cabo porque esta legislação tem impactos e custos e o que diz a lei é que cada custo que é imposto às empresas tem de haver outro igual a ser retirado e portanto isso não está a acontecer".Inicialmente, diz ainda, "a lei nem sequer previa ações de sensibilização e de educação à população".Trata-se, argumenta, de uma "medida eleitoralista". "Claramente", conclui.