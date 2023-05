Amendoeira Golf Resort comprado pelo Grupo Rolear

O Grupo Rolear, liderado por Parreira Afonso, comprou o Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, no concelho algarvio de Silves, à Kronos Homes. O valor da transação não foi revelado.A concretização da operação foi comunicada esta quinta-feira pela Kronos Homes, que indica que este era o último ativo que detinha do portefólio comprado ao Grupo Oceânico em 2018, quando o grupo espanhol entrou em Portugal.O resort foi requalificado pela Kronos Homes e, indica a empresa espanhola, foram vendidas todas as 241 propriedades - apartamentos e moradias - "a clientes nacionais e internacionais".



"É com enorme satisfação que concluímos esta transação, que é mais um marco na estratégia da Kronos Homes no mercado português e um reconhecimento do trabalho que desenvolvemos neste resort. Estamos certos de que o Grupo Rolear irá agora potenciar as valências do Amendoeira Golf Resort, que sempre primou pela excecional qualidade dos campos de golfe, privacidade, baixa densidade de construção e beleza natural - características tão valorizadas na atualidade", indica Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal, citado no comunicado.



O presidente do conselho de administração do Grupo Rolear, Parreira Afonso, considera, por seu turno, que "o Amendoeira Golf Resort, com as suas várias componentes – turística, desportiva e imobiliária – representa um potencial imenso de desenvolvimento, onde o Grupo Rolear pode ter um papel chave. Este investimento permite-nos colocar no terreno toda a inovação e tecnologia que caracterizam a atuação da organização, nomeadamente na área das energias renováveis e da eficiência energética."

O resort conta com dois campos de golfe de 18 buracos, um de nove buracos, uma academia de golfe, um campo de futebol, dois campos de futebol de cinco, seis "courts" de ténis, dois de padel e um ginásio.