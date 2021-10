Americanos às compras no litoral alentejano

A Discovery Land Company, especializada no desenvolvimento de “resorts” de luxo, reforçou a sua aposta no litoral. Depois de ter comprado o empreendimento Costa Terra à Semapa, o grupo norte-americano concretizou agora a aquisição do Parque de Campismo da Galé.

