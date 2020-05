Apostas online crescem 50% em Portugal

Nos primeiros três meses deste ano, as apostas online cresceram 50% face ao mesmo período do ano passado, uma evolução que foi potenciada pela emissão de mais meia dúzia de licenças a operadores.

Em comunicado, Ministério da Economia e Transição Digital anunciou os dados recolhidos pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ), destacando que os operadores "demonstram interesse em oferecer jogo em Portugal de forma legal e regulada e os jogadores cada vez mais privilegiam apostar em sites seguros que lhes inspiram mais confiança".

Voltando à estatística, o documento acrescenta que na "evolução do último trimestre de 2019, por comparação com o primeiro trimestre de 2020, constata-se um aumento do volume de apostas de apenas 7%, tendo neste mesmo período sido emitidas mais duas novas licenças".

"Finalmente, analisada a variação mensal ao longo do primeiro trimestre de 2020, há um decréscimo em fevereiro de cerca de - 6,4% e, em março, um acréscimo de cerca de 16,6%, verificando-se, assim, que o mercado e os jogadores estão a ter um comportamento dentro de parâmetros habituais e de acordo com a evolução do jogo online desde a sua regulação em Portugal", sustenta a informação disponibilizada pelo Governo.

E prosseguiu: "no momento atual, a procura de jogos online pode também resultar do facto de o confinamento conduzir a uma necessidade de encontrar formas sucedâneas de entretenimento e lazer o que, só por si, não é suscetível de motivar práticas desregradas ou um aumento exponencial do risco de adição".

Na nota é também enfatizado o facto de a procura de jogo online no mercado regulado ser "bem demonstrativa do facto de os jogadores identificarem este como um meio legal que oferece garantias de fiabilidade e de segurança, onde podem fazer as suas apostas de forma segura, protegidos e com confiança e dispondo de uma entidade de regulação (o SRIJ) à qual poderão recorrer, se necessário".

"Esta é, pois, uma evidência de que o objetivo primordial subjacente à regulamentação da exploração online em Portugal de jogos e apostas terá sido alcançado", sustenta o documento hoje divulgado.