Astoria rebocado para Lisboa numa falência de 150 milhões

A operação de resgate do último ativo do falido grupo de cruzeiros do empresário Rui Alegre, que afundou 150 milhões de euros do Montepio, deverá custar mais de um milhão. “Virá de Londres a reboque, na primeira semana de outubro”, revelou o gestor judicial.

Astoria rebocado para Lisboa numa falência de 150 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.