Avião em emergência já aterrou em Lisboa sem problemas

O avião da companhia aérea World2Fly que se dirigia para Cuba devido a um problema no trem de aterragem já aterrou em Lisboa sem quaisquer problemas. O avião teve de efetuar uma aterragem de emergência, depois de ter detetado um anomalia que impediu o trem de aterragem de recolher quando levantou voo, ao contrário do que seria normal acontecer.O avião esteve durante mais de duas horas no ar, dando voltas para gastar combustível, por forma a perder peso antes de realizar a aterragem, prevista para entre as 19:00 e as 19:30.No aeroporto foram preparadas as necessárias medidas de precaução, incluindo equipas de bombeiros, mas não foi preciso ativar nenhuma delas e os veículos de emergência, nomeadamente para extinção de incêndios, já retiraram da pista.O AirBus A330 da companhia World2Fly, que realiza voos 'charter', declarou emergência às 17:12. Deveria chegar a Varadero pelas 20:50.