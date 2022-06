Avião prepara aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa

Um avião da companhia aérea World2Fly prepara uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa, de onde descolou rumo a Cuba, de acordo com fonte oficial da NAV, empresa que controla o tráfego aéreo, citada pela agência Lusa.Em causa estará um problema no trem de aterragem, que ao contrário do que é normal, não recolheu quando o avião levantou voo, impedindo-o de prosseguir viagem.O avião está neste momento a gastar combustível para depois realizar a aterragem, prevista para entre as 19:00 e as 19:30, que já está preparada no aeroporto de Lisboa, acrescentou a NAV.A mesma fonte explicou também que "todas as medidas de precaução foram tomadas" e feitos os "procedimentos de segurança" no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Nomeadamente, está já de prevenção uma equipa de bombeiros.O AirBus A330 da companhia World2Fly, que realiza voos 'charter', declarou emergência às 17:12. Deveria chegar a Varadero pelas 20:50.