Câmara de Grândola acorda com investidores redução de camas em novos projetos turísticos

A Câmara Municipal de Grândola e os promotores de empreendimentos turísticos previstos para a faixa costeira do município chegaram a um compromisso para uma "redução significativa" no número de camas turísticas nos empreendimentos projetados ou em construção.



Numa publicação na conta do Facebook do município é referido que o executivo autárquico reuniu com os promotores para os sensibilizar para a necessidade de "repensarem os seus projetos, com vista à redução do número de camas turísticas, bem como à implementação de medidas que contribuam para o crescimento sustentável da região, em respeito pela população, a natureza e o ambiente".





De acordo com a autarquia, a reunião resultou num "compromisso conjunto, com vista à redução significativa do número de camas turísticas, bem como à defesa dos recursos hídricos e à implementação de soluções de dessalinização da água do mar, para utilização das regas dos campos de golfe e áreas verdes"."O investimento turístico e imobiliário tem de ser assente no crescimento sustentável do nosso concelho, por forma a beneficiar os munícipes e a sua qualidade de vida, tem de respeitar o ambiente, os recursos hídricos, a paisagem e prevenir os riscos das alterações climáticas", sublinhou o presidente da autarquia, António Figueira Mendes."Revelámos aos promotores turísticos as nossas prioridades e preocupações a aceitação foi plena. Todos garantiram que tudo farão para o desenvolvimento sustentável do concelho de Grândola", acrescentou o autarca eleito pela CDU.A autarquia esclarece que, a redução do número de camas turísticas irá aplicar-se aos Empreendimentos Turísticos, que se encontram em fase de construção ou em processo de licenciamento, abrangidos por áreas programadas em Planos Territoriais de Âmbito Municipal aprovados antes da entrada em vigor do Plano Regional de Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (PROTA - 2010).O processo de alteração do Plano Diretor Municipal encontra-se em fase de finalização e irá "definir regras mais apertadas para o investimento turístico e imobiliário", conclui a publicação no Facebook.