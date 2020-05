Celebridades juntam-se em jogo de póquer online para angariar fundos de solidariedade

Ricardinho, Neymar, os atores Hank Azaria, Bryan Cranston, Don Cheadle, Jon Hamm e Edward Norton são algumas das celebridades que participam no evento de póquer para angariar fundos para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia.

A PokerStars organiza este sábado um evento de póquer online que reúne várias celebridades para angariar fundos que revertem para instituições de solidariedade para auxiliar as pessoas afetadas pela pandemia.



O jogador de futsal Ricardinho, irá representar Portugal, no evento que conta com nomes como os dos atores Hank Azaria, Bryan Cranston ("Breaking Bad - Ruptura Total"), Don Cheadle, Jon Hamm ("Mad Men") e Edward Norton e do futebolista brasileiro Neymar, entre outros.