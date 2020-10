Centenas de hotéis vão fechar em Portugal sem data de reabertura

A pandemia de covid-19 ameaça arrasar a hotelaria portuguesa. Muitos hotéis já fecharam sem data de reabertura, como o Palace do Busssaco, no Luso, o Hotel Astória, em Coimbra, ou o Ibis na Figueira da Foz, enquanto o cinco estrelas portuense Dom Henrique fecha amanhã, e a cadeia Vila Galé, por exemplo, terá 17 unidades encerradas neste outono-inverno, mantendo abertos apenas 10 hotéis, revela o "Jornal de Notícias", este sábado, 31 de outubro.

"Reaberturas antes do próximo verão? Acho difícil. Antes do final do primeiro trimestre será mesmo impossível. Janeiro e fevereiro já eram meses fracos e agora ainda mais, devido á pandemia", afirmou ao mesmo jornal António Condé Pinto, presidente executivo da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo.

"Mais de 70% dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve devem suspender a atividade durante esta época baixa. Estamos a falar de mais de 300 unidades", adiantou Elidérico Viegas, presidente da associação dos hotéis da mais região turística portuguesa.