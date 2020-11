Hotéis fecham no Porto com Gaia a manter aberto o melhor Holiday Inn da Europa

O setor hoteleiro nacional prevê que centenas de hotéis irão fechar em Portugal devido à pandemia e sem data de reabertura. No Porto, só nos primeiros 10 dias deste mês, encerraram duas dezenas de unidades, entre os quais o Infante Sagres, o mais antigo cinco estrelas da cidade.

Já na margem sul do Douro, com vistas panorâmicas sobre a Invicta do alto dos seus 179 quartos, distribuídos por 22 pisos, o Holiday Inn Porto Gaia, "de momento, mantém-se em funcionamento e sem previsões de encerramento", garantiu ao Negócios fonte oficial do hotel.

Tanto mais que acaba de ser eleito como o melhor da marca Holiday Inn a nível europeu, uma distinção atribuída durante a gala anual do Intercontinental Hotels Group (IHG), que se apresenta como o grupo hoteleiro com mais quartos no mundo.

"A tradicional gala da IHG® Europe Star Awards, competição que distingue, anualmente, os hotéis do grupo Intercontinental na Europa, trouxe, pela primeira vez, o título de "Melhor Hotel" da marca Holiday Inn para Portugal", revelou esta marca hoteleira, em comunicado.

Foi o reconhecimento da "excelência da sua performance" em categorias como atendimento ao cliente, satisfação dos colaboradores, impacto na comunidade, resultados financeiros, entre outros, que deram o galardão ao Holiday Inn Porto Gaia.

Desde que integrou a cadeia internacional, em 2011, esta foi a primeira vez que a unidade localizada em Vila Nova de Gaia venceu o galardão mais importante e prestigiante do concurso.

Para Mónica Gonçalves, diretora geral do hotel, esta distinção "chegou com a certeza de que é com dedicação, consistência, resiliência e vontade de fazer sempre mais e melhor que os resultados surgem, mesmo num momento tão desafiante para a indústria da hospitalidade como o que vivemos".