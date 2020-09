Chegadas internacionais caem 70% no fim do ano

As chegadas de turistas internacionais aos aeroportos portugueses já caíram 50% desde o início do ano. Depois de um verão que até superou as expectativas, o setor prepara-se para um último trimestre que será ainda pior, com quebras de 70% nas chegadas internacionais.

Chegadas internacionais caem 70% no fim do ano









