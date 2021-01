Espanhola Zankyou casou-se por aquisição com a portuguesa Simplesmente Branco

A indústria de casamentos em Portugal está avaliada em mais de 600 milhões de euros anuais, correspondentes à realização de mais de 30 mil casamentos por ano - dos quais cerca de 20% no segmento "destination weddings" (casais que vêm casar a Portugal), o que equivale a uma média de 22 mil euros por enlace e um gasto de 115 euros por convidado.

Mas eis que, com as restrições severas impostas pela pandemia da covid-19, estima-se que em 2020 se realizaram menos 55% do que no ano anterior, "o que confirma que os noivos continuam a organizar os seus casamentos para 2021 e 2022", considera a Zankyou Weddings, o portal internacional que garante ser líder no setor nupcial na Europa e na América Latina, com mais de 450 mil noivos registados por ano e 50 milhões de visitas anuais.

Ora, a Zankyou Weddings acaba de anunciar a aquisição a plataforma portuguesa Simplesmente Branco, fundada em 2010 por Susana Esteves Pinto, que se converteu num blog exclusivo de referência no mercado de casamentos no nosso país.

"A Zankyou quer melhorar a experiência na organização do casamento dos noivos mais exclusivos de Portugal. Para isso, Simplesmente Branco vem completar e melhorar a nossa proposta neste segmento para os utilizadores. Valoramos o grande trabalho de Susana Esteves Pinto, que posicionou o Simplesmente Branco como um portal de referência que vamos continuar a desenvolver, mantendo a sua essência de exclusividade", afirma Javier Calleja, CEO da Zankyou Weddings, num comunicado onde não é revelado o valor da transação.





"Estamos muito contentes com o potencial que se abre em Portugal para os noivos e fornecedores mais exclusivos graças à combinação Zankyou e Simplesmente Branco. Manteremos e potenciaremos o legado de Susana Esteves Pinto e, com as ferramentas que temos em Zankyou, poderemos oferecer muitas vantagens aos noivos e fornecedores de Simplesmente Branco", promete, por seu lado, Cristiana Simões, "country manager" da Zankyou e responsável de desenvolvimento dos dois portais.

A empresa adquirente garante que "manterá o estilo e operações" da Simplesmente Branco, com a direção editorial de Ana Apolinário, que "conta já com uma grande trajetória na indústria dos casamentos em portais reconhecidos e como anterior responsável pela parte editorial de Casamento Click e da revista Zankyou Portugal", realça a empresa liderada por Javier Calleja.