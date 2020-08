Setor espera "boom" de casamentos em 2021

O setor dos casamentos espera um "boom" em 2021. Depois de um ano em que quase metade dos casamentos marcados teve de ser adiada devido à pandemia, o diretor da Exponoivos, António Noivo, antecipa que, entre maio e setembro do próximo ano, poderão realizar-se mais de 50 mil casamentos.A previsão é adiantada ao Correio da Manhã , na edição desta segunda-feira, 31 de agosto. O jornal dá conta de que, em média, realizam-se em Portugal 35 mil casamentos por ano. Em 2020, não deverão ultrapassar os seis mil, já que pelo menos 17 mil foram adiados. Assim, as celebrações previstas para o próximo ano poderão, até, ultrapassar a capacidade do setor."Se a crise pandémica for superada, ou naturalmente ou através da criação de uma vacina, assistiremos, no ano que vem, a uma verdadeira retoma. Aliás, as empresas do setor, que agora atravessam sérias dificuldades, não terão mãos a medir e enfrentarão enormes dificuldades em encontrar datas para todas as pretensões", afirma António Brito ao CM.