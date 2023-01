Estoril-Sol assinou contrato de concessão que garante exploração de casinos do Estoril e Lisboa até 2037

A Estoril-Sol assinou esta segunda-feira o contrato de concessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar na zona de jogo do Estoril, que inclui o Casino de Lisboa e o Casino do Estoril, informou a empresa em comunicado à CMVM."A concessão da zona de jogo do Estoril inicia-se na data da celebração do contrato e termina a 31 (trinta e um) de dezembro do 15º (décimo quinto) ano posterior ao início da exploração de jogos de fortuna ou azar, isto é, 31 dedezembro de 2037", detalha o documento.A Estoril-Sol venceu no ano passado o concurso público para a concessão após a espanhola Bidluck ter sido excluída, apesar de uma proposta muito superior em termos financeiros da apresentada pela Estoril-Sol.No entanto, foram surgindo questões quanto à capacidade financeira e a própria idoneidade da sociedade espanhola e dos seus representantes.A Bidluck, que funciona como sucursal, com sede em Leiria, de uma empresa espanhola com histórico enigmático, propunha pagar mais de 86 milhões de euros anuais ao Estado, um valor cerca de 20 milhões acima da proposta da Estori-Sol.