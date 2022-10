Casinos: Governo deixa espanhola Bidluck fora de jogo e vai renovar com Estoril-Sol

Leia Também Estado arrisca perder milhões na roleta de Lisboa

O júri do concurso público para a concessão da zona de jogo do Estoril, que inclui os casinos do Estoril e de Lisboa, pretende excluir a proposta da espanhola Bidluck, deixando a Estoril-Sol, que atualmente explora os casinos, sozinha na corrida à concessão, informa esta quarta-feira a Estoril-Sol em comunicado à CMVM.A Estoril-Sol indica que foi notificada hoje pelo júri do relatório preliminar de análise das propostas apresentadas.O documento defende a exclusão da proposta apresentada pela Bidluck e propõe a admissão econsequente adjudicação da proposta apresentada pela Estoril Sol.A Bidluck apresentou uma proposta financeiramente largamente superior à da Estoril-Sol. No entanto, foram surgindo questões quanto à capacidade financeira e a própria idoneidade da sociedade espanhola e dos seus representantes.A Bidluck, que funciona como sucursal, com sede em Leiria, de uma empresa espanhola com histórico enigmático, propunha pagar mais de 86 milhões de euros anuais ao Estado, um valor cerca de 20 milhões acima da proposta da Estori-Sol.A nova candidata tem como administrador único, Jorge Galvão Miguel, que, segundo o Público, juntamente com Juan Jesus Hernandez Gutierres, outro gestor ligado à empresa, estão a ser julgados no tribunal de Viseu por um crime de exploração ilícita de jogo e um crime de material de jogo.