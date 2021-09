Falha de sistema afeta “E-gates” e gera longas filas nos aeroportos do Reino Unido

Uma falha nos sistemas que controlam os "E-gates", os pontos de controlo eletrónicos para entrar no Reino Unido, está a afetar vários aeroportos britânicos, incluindo Heathrow, o maior aeroporto do território.



"Tomámos conhecimento da falha do sistema que está a ter impacto nos "E-gates", que têm pessoas da "Border Force" e são operados por esta entidade. Esta questão está a ter impacto numa série de portas de entrada e não é uma questão isolada em Heathrow", refere o tweet do Aeroporto de Heathrow.





We’re aware of a systems failure impacting the e-gates, which are staffed & operated by Border Force. This issue is impacting a number of ports of entry and is not an isolated issue at Heathrow. Our teams are working with Border Force to find a solution as quickly as possible. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 24, 2021

Os responsáveis do aeroporto referem que as equipas estão já a trabalhar com as entidades responsáveis para encontrar uma solução o mais depressa possível, referindo-se à "Border Force", que faz parte do Ministério do Interior. É esta entidade que é responsável pelas questões de imigração e controlo alfandegário no país.

O Aeroporto de Manchester está também a ser alvo desta falha de sistema, indicando num tweet que se trata de "uma falha a nível nacional". Também através do Twitter, o aeroporto de Edimburgo, na Escócia, referiu reconheceu esta falha.





??| The UK Border Force IT issue is nationwide and UKBF teams are working to resolve this.



All available UKBF staff are in the Arrivals hall to carry out necessary checks and allow passengers to pas through the border as quickly as possible.



Thank you for your patience. https://t.co/0hjFUiacnK — Edinburgh Airport (@EDI_Airport) September 24, 2021



À Sky News, o Ministério do Interior indicou que esta falha já terá sido resolvida. "Esta tarde foi detetada uma questão técnica que afetou os E-gates numa série de entradas. A questão foi identificada rapidamente e já foi resolvida".

Ainda assim, a imprensa britânica refere que as longas filas continuam a fazer-se sentir nos aeroportos do Reino Unido. Alguns passageiros referem longos tempos de espera dentro dos aviões.

Há cerca de 270 E-gates distribuídos por 15 aeroportos e estações de comboio no Reino Unido, com o intuito de acelerar a entrada em território britânicos.