Four Seasons tem um novo Airbus para voos privados a 147.000 dólares

O Four Seasons Hotels & Resorts anunciou que está em processo de conversão de outro jato particular para a sua frota em 2021, para substituir o atual, que estreou em 2015 para extravagantes excursões em grupo.

Como o modelo anterior, o novo avião permite que os turistas reservem aventuras personalizadas em todo o mundo, com o Four Seasons a organizar o itinerário de viagem e estadia em cada paragem. "Os nossos hóspedes estão fascinados com a ideia de estar realmente nas nossas mãos durante três semanas", diz Christian Clerc, presidente mundial de operações hoteleiras. "Sentimos que tínhamos de continuar a melhorar a experiência".

Reservas para 2021 poderão ser feitas em meados deste ano e variam de acordo com o itinerário, que será anunciado ainda este ano. O preço inicial é de 147.000 dólares por pessoa.

O avião, um Airbus A321LR de pequeno porte, e que faz parte da nova família Airbus NEO, será adaptado pelo Four Seasons e terá espaço para 48 passageiros. O modelo anterior, um Boeing 757-200ER reconfigurado e fretado pela operadora de turismo de luxo TCS World Travel da TAG Aviation, acomoda 52 passageiros.

A empresa escolheu o modelo da Airbus porque permite maior personalização e pode alcançar voos mais longos, possibilitando rotas mais diretas, diz Clerc. O interior, reconstruído pelo Four Seasons, parece mais relaxante, com tapetes em tons de terra e almofadas que combinam, substituindo o esquema de cores azul e laranja do jato anterior.

Uma das principais características do novo modelo é o "lounge", que inclui um bar completo com uma equipa que conta com um mixologista. A ideia é permitir que os convidados se integrem no espaço e saibam sobre o próximo destino com os funcionários através de seminários práticos.

"Queríamos que fosse funcional, mas também muito elegante, então não existe confusão", diz Clerc. A área de estar foi igualmente repensada para promover a socialização. Assentos personalizados da Optimares, de couro da produtora italiana Poltrona Frau, são combinados com pufes para permitir que os passageiros conversem mais confortavelmente frente a frente e não apenas lado a lado. Bónus: quando as camas são abertas, os pufes também aumentam o comprimento da cama.

E as casas de banho são maiores e mais elegantes, diz Clerc, "o mais próximo que você terá de uma casa de banho residencial".

Minimizar o tédio durante o voo é uma das principais preocupações do Four Seasons. Cada banco também será equipado com um iPad individual para streaming de vídeo. Na área do lounge, artesãos irão mostrar o seu ofício em oficinas interativas. Por exemplo, os hóspedes podem aprender com os chefes, mixologistas, especialistas em bem-estar e em arte e cultura do Four Seasons. Os chefes do Four Seasons têm uma área de cozinha ampliada para criar menus inspirados em viagens e oferecer surpresas inesperadas, diz a empresa.

Haverá também mais de um chefe executivo a bordo para variar os estilos culinários. Atualmente, há um único chefe para toda a viagem. Clerc diz que isto permitirá ainda mais personalização para gostos individuais.



(Texto original: Four Seasons Adds New Airbus for $147,000-a-Seat Private Flights)