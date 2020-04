Francisco Calheiros : “O turismo vai voltar a ser o grande motor da economia”

Depois de receitas zero para a maioria das empresas turísticas em abril e maio, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, espera que o setor possa iniciar a retoma nos meses de verão. Até lá, alerta, é preciso que as linhas de crédito comecem a chegar à economia.