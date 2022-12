Hotel e apartamentos Viceroy em Portugal mudam de donos antes de abrir portas

O hotel e os apartamentos Viceroy do Ombria Resort, em Loulé, mudaram de donos antes de abrir portas.



A rede hoteleira de luxo com sede em Los Angeles, a Viceroy, chegou esta quinta-feira a acordo para a venda de todas as unidades à americana Highgate, promotora e gestora de mais de 500 hotéis com 84 mil quartos.



Sem revelar os valores, em comunicado a Highgate diz apenas que a transação deverá ficar concluída no início de 2023. Pouco antes do primeiro hotel e apartamentos de luxo da marca Vinceroy serem inaugurados em Portugal.



De acordo com o site da Viceroy o empreendimento de luxo, localizado a sete quilómetros de Loulé, vai arrancar durante a primavera de 2023 sendo que o hotel conta com 76 quartos a que acrescem 65 residências e um campo de golfe.



A marca Viceroy nasceu no ano 2000 com a abertura do Viceroy Santa Monica e evoluiu para um portfólio de 10 hotéis e resorts em funcionamento no México (em Los Cabos e na Riviera Maya) nos EUA (em Santa Monica, San Francisco, em Beverly Hills, em Chicago, em Snowmass, e em Washington D.C.), e na Sérvia (em St. Lucia e Kopaonik).



Em 2023 está prevista apenas a abertura do resort em Portugal e em 2024 no Panamá, em Bocas del Toro.



Para o CEO da Vinceroy, Bill Walshe, esta transação permite "alimentar a expansão futura da marca" com um "parceiro que oferece um suporte" de forma a "impulsionar e solidificar" a marca no segmento de luxo.

A Highgate tem atividade na gestão e promoção no imobiliário de hotelaria há 30 anos e tem sob gestão ativos avaliados em 20 mil milhões de dólares.