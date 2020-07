Jogo online "alinha" mais produtos para atacar risco das apostas desportivas

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) reclama a introdução de novos produtos no mercado, como os relacionados com e-sports, eventos virtuais, "daily fantasy sports" ou jogos de casino ao vivo, para compensar a quebra nas apostas de desporto.



Segundo a associação do setor, citada pelo DN, a atividade relacionada com as apostas desportivas diminuiu 70% a 90% durante os meses de março e de abril devido à interrupção de quase todas as competições desportivas em todo o mundo devido à pandemia de covid-19.





Temendo uma segunda vaga de coronavírus no outono, Gabino Oliveira, presidente da APAJO, sublinha que o alargamento da oferta poderá "compensar a falta das competições e ajudar os operadores licenciados a concorrer com o mercado ilegal, que oferece todo o tipo de jogos".Há atualmente 14 operadores licenciados e 23 licenças emitidas pela chamada Comissão de Jogos do Turismo. Os dados oficiais mais recentes são relativos ao primeiro trimestre , isto é, só incorporam o efeito da paragem das competições na segunda metade de março. Nos primeiros três meses do ano, as apostas desportivas à cota totalizaram 149,1 milhões de euros, refletindo já uma quebra de 19,5% face ao quarto trimestre de 2019.