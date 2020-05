Só casinos online escapam a março negro para setor do jogo

As apostas online cresceram no primeiro trimestre do ano, mas em março o impacto do confinamento devido à pandemia castigou os jogos sociais, como as “raspadinhas”, euromilhões, totoloto e lotarias, bem como as apostas desportivas e os casinos e salas de bingo, que fecharam portas a meio do mês.