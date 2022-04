José Theotónio: "Não é a hotelaria quem paga menos"

Leia Também E os vencedores do Prémio Nacional de Sustentabilidade são…



José Theotónio é o próximo convidado do podcast Conversas com CEO, que vai ser publicado esta quarta-feira no site do Jornal de Negócios. Numa conversa com a jornalista Helena Garrido sobre a sustentabilidade no setor do turismo, o CEO do Grupo Pestana sublinha que "o custo dos salários para as empresas não é baixo", pelo que "se conseguíssemos reduzir a fiscalidade global do fator de trabalho, as empresas conseguiriam proporcionar um rendimento líquido superior".







Semanalmente, um novo CEO olhará para o país e para as mudanças que a sociedade enfrenta, dando a sua visão sobre o futuro próximo.



O conselho estratégico é mais um dos braços do Negócios Sustentabilidade 20 30, uma iniciativa do Jornal de Negócios para a década. O podcast Conversas com CEO é um passo mais no aprofundamento do debate.





O turismo é um dos setores mais penalizados pela pandemia e um dos mais criticados quando falamos de vencimentos. O CEO do Grupo Pestana, José Theotónio, usa números para contrariar este argumento."Muitas vezes fala-se do setor e juntam-se coisas que são completamente diferentes. Os vencimentos médios do setor hoteleiro andavam entre os mil e os 1100 euros. É a média do salário em Portugal", começa por afirmar o gestor, adiantando que "não é a hotelaria que paga menos do que outros setores"."O nosso salário médio anda à volta dos 1180 euros, um pouco acima da média da hotelaria. E a nossa remuneração mínima é cerca de 50 euros sempre acima do salário mínimo nacional", explica José Theotónio.Aliás, o gestor assegura que o facto de pagarem acima do salário mínimo nacional não é sequer uma questão relevante, já que "as pessoas que estão em salário mínimo são cerca de 3% a 4%".gestor reconhece também que a pandemia provocou "algum retrocesso" no pilar ambiental da sustentabilidade. Mas lembra que, "para as empresas do setor do turismo, o ambiente é a sua matéria-prima". "Se elas não o defendem, estão a matar a sua própria atividade." P

