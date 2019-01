Las Vegas e Tel Aviv convertem “La Movida” do Porto em cabaré de luxo

O cabaré "The Mask" ocupa agora o espaço da antiga discoteca "La Movida Beach", na zona industrial do Porto.

A excitação voltou a encher as madrugadas da Avenida Fontes Pereira de Melo, na zona industrial do Porto, com a abertura, a 28 de dezembro passado, do "The Mask", que ocupou o espaço da antiga discoteca "La Movida Beach".

O The Mask "é o novo cabaré mais exclusivo de Portugal e traz todo o luxo e requinte de Las Vegas e Paris para a cidade do Porto", prometem os seus promotores internacionais. O facto de a Invicta ter sido considerada, nos últimos anos, como o melhor destino da Europa, determinou a escolha.

Sem identificar a sociedade promotora deste "investimento milionário", fonte oficial do "The Mask" adiantou ao Negócios que se trata de "uma sociedade de investidores provenientes de Las Vegas e Tel Aviv, do mundo do entretenimento e espetáculo".

Com mais de três dezenas de bailarinas em permanência, o The Mask promete oferecer "espetáculos de artistas internacionais todos os serões e um serviço de bar verdadeiramente ‘premium’".

Isto num espaço onde, de acordo com a mesma fonte, "predomina o luxo aliado a um ambiente intimista onde predominam as carpetes exóticas, veludos, cortinas, sofás de pele e artísticos, vidros negros e mármores, a corporizar todo o ambiente de elite".

O Mask Porto Strip Club, como também se apresenta na sua página na internet, terá também um serão "Ladies Only" todos os meses. O novo cabaré funciona todos os dias entre as 23 e as 5 horas.