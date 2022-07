Louboutin deve abrir hotel em Melides ainda este verão

No exterior, a unidade hoteleira do estilista francês, famoso pelos sapatos de sola vermelha, está praticamente concluída. O projeto começou a ser idealizado em 2017, mas só agora está prestes a ver a luz do dia. Louboutin não olha para o investimento como um negócio.

