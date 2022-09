Leia Também Presidente da República gostava de ver definido novo aeroporto antes do final do seu mandato

O turismo continua a ser um dos motores da economia portuguesa, destacou esta terça-feira o Presidente da República, salientando que, sem este setor, o país não teria tido a rapidez de recuperação económica que viveu nos últimos meses, pós-pandemia.Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra nos Estados Unidos da América, falava numa mensagem vídeo gravada para a cerimónia de abertura da VI Cimeira do Turismo Português que está a acontecer esta terça-feira, Dia Mundial do Turismo, na Fundação Champalimaud.Segundo o Presidente, o tema do encontro deste ano, o "turismo no novo mundo", é "certeiro, factual e antecipa o que temos pela frente" neste campo em Portugal.Marcelo destacou que o "mundo não volta a ser o que era antes da pandemia" nem da eclosão da guerra, e não apenas pelas consequências económicas e financeiras mas pelas mudanças geopolíticas.Neste contexto de incerteza e volatilidade a nível mundial, valoriza-se a segurança que é sentida em Portugal, frisou o presidente, lembrando que essa segurança e estabilidade são critérios favorecidos por visitantes e destacando, numa alusão a quem dizia antes da pandemia que o país tinha "turismo a mais": sem o turismo, "não teríamos tido a rapidez de recuperação económica que tivemos no final do ano passado e já este ano, em que as projeções são o que são", sendo por isso "necessário afirmar sem rodeios que o turismo continua a ser um dos motores da economia portuguesa" frisou.Um setor construtor de emprego e de diversificação de serviços, fator de coesão, "uma atividade de estratégica" e que por isso conta sempre com o apoio do Presidente da República: "apoiar-vos é pensar em Portugal", finalizou sobre o setor e a Confederação do Turismo de Portugal.