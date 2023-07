E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O turismo em Portugal tem crescido a um ritmo acelerado e segundo as estimativas do World Travel & Tourism Council’s (WTTC) deverá contribuir com 40,4 mil milhões de euros para a economia portuguesa até ao final deste ano, ultrapassando mesmo os valores pré-pandemia. Em 2019, tinha contribuído com 40,1 mil milhões de euros.





No relatório, publicado terça-feira, a entidade que representa o setor privado de turismo e viagens, antecipa ainda a criação de perto de 30 mil empregos no setor, menos 68 mil do que em 2019.



Rendimento médio por quarto de hotéis na Grande Lisboa em máximos históricos Leia Também

Olhando para os números do ano passado, a organização mundial destaca que o contributo do setor para o PIB aumentou 61% para quase 38 mil milhões de euros, representando 15,8% da economia nacional.





Leia Também Metade dos portugueses vai gastar menos nas férias

Além disso, revela que em 2022 foram criados 83 mil novos empregos, fechando o ano com um total de 921 mil. O que significa que o setor recuperou mais de 90% dos postos de trabalho perdidos durante a pandemia.

Estes números foram alcançados à boleia do crescimento do número de turistas, com Espanha (16%), França (12%), Reino Unido (11%), Alemanha (8%) e EUA (8%) entre os principais países de origem.

Leia Também Governo lança nova linha de apoio para promoção do turismo no Interior

Ao longo do ano passado, os gastos dos turistas estrangeiros contribuíram com 21,7 mil milhões de euros para a economia portuguesa, um aumento de 80,4% para ao ano anterior, mas ainda 7,7% abaixo de 2019.

Leia Também Turistas americanos e suíços foram os únicos a aumentar em relação a 2019

Julia Simpson, presidente e CEO do WTTC, olha para o futuro do setor em Portugal com muito "optmismo". A responsável aponta ainda que na próxima década o setor irá contribuir para a criação de 248 mil novos empregos, "representando um em cada quatro empregos" criados.

A entidade acredita ainda que até 2033 o setor vai aumentar a sua contribuição para o PIB para 56,4 mil milhões de euros, representando mais de um quinto (21,1%) do PIB.

Na Europa, a atividade turística contribuiu com 1,9 biliões de euros para a economia, um valor ainda 7% abaixo do pico em 2019. Mas para este ano a WTTC estima que atinja os 2,05 biliões, aproximando-se dos valores alcançados na pré-pandemia.