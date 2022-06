Portugal é o 7.º destino preferido do mundo para congressos; Lisboa a segunda cidade mais requisitada

Portugal ascendeu à 7.ª posição do 'ranking' mundial dos países que mais recebe e organiza congressos e convenções, depois de, no ano passado, ter escalado três posições face a 2019, revela o mais recente relatório da Associação Internacional de Congressos e Incentivos (ICCA, na sigla em inglês).



Olhando só para a Europa, Portugal subiu um lugar, figurando como o sexto destino mais procurado para este tipo de eventos, de acordo com os dados do relatório, divulgados, esta quinta-feira, pelo Turismo de Portugal.





Por cidades, Lisboa manteve o segundo lugar em ambos os 'rankings', enquanto o Porto, a acompanhar a consolidação do país, subiu para 14.ª posição a nível europeu e para a 16.ª a nível mundial.Dado que "os anos de 2020 e 2021 foram atípicos para todos os segmentos do setor do turismo" e a indústria MICE, relativa à organização de reuniões, convenções e exibições, "não foi exceção", a ICCA desenvolveu o Destination Performance Index que, explica o Turismo de Portugal, tem como objetivo "reconhecer e recompensar o esforço dos destinos" designadamente no que respeita a "ganhar a licitação original, políticas COVID, adaptabilidade e capacidades tecnológicas para converter eventos no local em eventos virtuais/híbridos".

Segundo o Turismo de Portugal, no total, desde 2016, o Programa de Captação de Eventos Corporativos e Congressos Internacionais captou 347 novos congressos para Portugal, sendo que, em 2020 e 2021, "apesar do contexto vivido", atraiu 30.



Para este ano, "tendo como enquadramento o recente modelo de apoio à captação de eventos Associativos/Corporativos no âmbito do Programa Portugal Events, encontram-se já captados em 2022, 73 congressos internacionais/nacionais em todo o país", adianta o organismo em comunicado.