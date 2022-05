Turismo em abril ultrapassa níveis de 2019

Pela primeira vez desde o início da pandemia, em abril o Turismo ultrapassou os níveis de 2019.



Os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) referem que em abril – mês em que se celebrou a Páscoa – o alojamento turístico registou 2,4 milhões de hóspedes e seis milhões de dormidas. Mais 1,6% e 1,1%, respetivamente, face aos números homólogos de 2019, sendo que nesse ano a Páscoa também foi celebrada em abril.





Desde o início da pandemia, refere o INE, apenas em agosto de 2021, quando se registaram 7,5 milhões de dormidas, se observaram valores de dormidas superiores aos registados agora em abril.



Do total de seis milhões de dormidas, quase um terço (1,9 milhões) foram de portugueses e os estrangeiros totalizaram 4,1 milhões de dormidas. "O maior valor desde o início da pandemia", sublinha o INE, acrescentando que face a abril de 2019, o mercado interno cresceu 15% mas os mercados externos caíram 4,4%.



O INE revela ainda que em abril, 22,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. No mês de março eram 32,6% os estabelecimentos nesta situação e em abril de 2021 e 2020 eram 50,4% e 88,5%, respetivamente, os alojamentos fechados ou sem hóspedes.



As dormidas na hotelaria, que representam 83,1% do total de seis milhões aumentaram 0,9% face a abril de 2019. As dormidas nos estabelecimentos de alojamento local, com um peso de 13,4% do total, desceram 3,9% face a abril de 2019 e as de turismo no espaço rural e de habitação, com uma quota de 3,5%, subiram 32,7% face a abril de 2019.





No conjunto dos primeiros quatro meses de 2022, as dormidas aumentaram 449,2%, com uma subida de 181% entre os turistas portugueses e um aumento acentuado de 1022,1% entre os estrangeiros. Mas face ao período homólogo de 2019, as dormidas caíram 11,9%, "como consequência da diminuição dos não residentes (-18,4%), dado que as de residentes registaram um aumento (+3,4%)", explica o INE.



Já a estada média nos alojamentos turísticos foi de 2,55 noites, sendo que os valores mais altos foram registados na Madeira e no Algarve, com 4,35 e 3,72 noites, respetivamente.







Mercado britânico cresceu 5,1% face a abril de 2019



Todos os dezassete principais mercados estrangeiros registaram "aumentos expressivos em abril" na procura por Portugal.



O mercado britânico, que representou 19,8% do total das dormidas turistas estrangeiros em abril, cresceu 1,4% face a abril de 2019.



Já o número de dormidas de hóspedes alemães (12,6% do total) caiu 5,1% face ao mesmo mês de 2019.



O mercado espanhol, com uma quota de 12,2%, aumentou 0,9% face a abril de 2019.



Mas, comparando com abril de 2019, as maiores subidas foram registadas no mercado checo com um aumento de 78,5%, no romeno com uma subida de 58,6%), no norte americano com mais 22,5%, no irlandês com 18,9% e no polaco com 16,3%.



As maiores quedas foram registadas nos mercados sueco com uma redução de 30,9%, no brasileiro com menos 20,0% e no francês com uma queda de 15,0%.