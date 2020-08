Portugal em conversações com Reino Unido para levantar quarentena

O governo português está em contacto com os homólogos britânicos no sentido de que seja levantada a regra que define, para já, um período de duas semanas de isolamento para qualquer pessoa que viaje do sul da Europa para o Reino Unido.



A secretária de Estado do Turismo em Portugal, Rita Marques, avançou numa entrevista à Bloomberg que não existem ainda certezas de que os britânicos recuem na imposição de quarentena aos viajantes do sul, apesar de a situação pandémica estar a evoluir positivamente.





As reservas do Governo do Reino Unido são especialmente prejudiciais para o setor do turismo português, que tem nos britânicos o maior grupo de visitantes."Temos estado em contacto com o Reino Unido, dirigindo toda a informação solicitada", afirma Rita Marques, e garante que "não vamos retaliar", mesmo "não estando certos" de quando esta decisão pode vir a ser revista pelos ingleses.Para a secretária de Estado, o isolamento obrigatório "não é uma verdadeira solução", defendendo que as pessoas devem ser testadas e, caso não seja possível, devem cumprir as regras quando vierem a Portugal. A mesma responsável acredita que o país irá beneficiar de receber a Liga dos Campeões em Lisboa, em agosto, e do Grande Prémio de Fórmula 1, no Algarve, já em outubro."Acreditamos que agosto e setembro vão ser bons meses e outubro e dezembro, logo vemos", afirmou a secretária de Estado, assegurando depois: "a situação está sob controlo".No mês passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, descreveu a quarentena imposta pelo Reino Unido como "um absurdo", assinalando que naquela altura Reino Unido mostrava 28 vezes mais mortes que Portugal.