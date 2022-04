Presidente do Vila Galé: “Escalada de preços pode ameaçar o verão”

O aumento dos combustíveis está “um disparate” e o preço das viagens aéreas pode “disparar”. Cenário “preocupante” para o presidente do Vila Galé, que teme menos turistas no verão. As tarifas dos hotéis também não devem escapar a subidas.

Presidente do Vila Galé: “Escalada de preços pode ameaçar o verão”









