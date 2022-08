Receitas de turismo angolano em Portugal disparam 122%

As receitas do turismo angolano em Portugal mais do que duplicaram entre janeiro e maio deste ano face ao mesmo período do ano passado, atingindo 118,2 milhões de euros, segundo dados cedidos pela AICEP à Lusa.

De acordo com a informação enviada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), com base em dados do Banco de Portugal (BdP), as receitas do turismo proveniente de Angola em Portugal cresceram 122,5% entre janeiro e maio deste ano, face aos 53,1 milhões de euros registados nos primeiros cinco meses de 2021.

Ainda assim, se entre janeiro e maio de 2021 representaram 3,10% do total do valor de exportação de serviços registado na rubrica viagens e turismo da balança de pagamentos portuguesa, no período homólogo deste ano representaram 1,96%.

Segundo os mesmos dados, as receitas do turismo de Angola em Portugal registaram uma quebra acentuada durante a pandemia, mas a trajetória descendente já se fazia sentir.





Entre 2017 e 2021, estas receitas caíram a uma taxa média anual de 24,3%.

Em 2017, cifravam-se em 534,1 milhões de euros, mas em 2019 tinham caído para 372,9 milhões de euros.

Em 2020 diminuíram para 186,8 milhões de euros e em 2021 para 158,8 milhões de euros.





As eleições gerais angolanas, quinto escrutínio da história política do país, estão marcadas para 24 de agosto e contam com candidaturas de oito formações políticas, que estão em campanha eleitoral desde 24 de julho.