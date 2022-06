Receitas no turismo ultrapassam valores de 2019

As receitas totais do turismo em abril ascenderam a 389,2 milhões de euros, ficando 16,2% acima dos valores registados em abril de 2019.



Entre o total das receitas em abril, 291 milhões de euros foram conseguidas através das dormidas, ficando também 16,8% dos proveitos registados no mesmo mês de 2019, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



A subida das receitas acompanha o aumento do número de hóspedes. No mês em que se celebrou a Páscoa, pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de dormidas e o número de hóspedes foram superiores ao período homólogo de 2019, aponta o INE.

No conjunto dos primeiros quatro meses de 2022, os proveitos totais do setor atingiram os 882 milhões de euros, dos quais 646,2 milhões são através do alojamento. Comparando com o mesmo período de 2019, "registaram-se decréscimos de 4,2% e 2,9%, respetivamente", refere o INE.



A área metropolitana de Lisboa concentrou 33,1% dos proveitos totais e 35,1% dos relativos a aposento em abril. O Algarve ficou com 24,2% das receitas totais e 22,6% das dormidas. O Norte conseguiu 16,1% das receitas totais e 16,7% dos proveitos das dormidas, revelam ainda os dados do INE.



Hotelaria com 342 milhões de receitas

Em todos os três tipos de alojamento – hotéis, alojamento local e turismo rural - a evolução dos proveitos foi positiva, sublinha o INE.



Na hotelaria, em abril, as receitas totais ascenderam a 342 milhões de euros, dos quais 250,5 milhões foram em dormidas (mais 665,3% e 655,6% face aos valores de 2021, respetivamente).



Nos estabelecimentos de alojamento local (quotas de 8,9% e 10,7%), registaram-se receitas totais de subidas de 411,2% e 403,1% face a 2021 (com 32,2 milhões de receitas totais dos quais 29 milhões de proveitos com dormidas), e no turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 3,8% e 3,9%) as receitas totais foram de 14,9 milhões com 11,4 milhões em dormidas, aumentos que atingiram os 281,4% e 273,4% face a 2021, respetivamente.



Em abril, o rendimento médio por quarto disponível situou-se em 51,6 euros e o rendimento médio por quarto ocupado atingiu 92,2 euros. Valores que subiram 13,3% face a abril de 2019.