Resort de luxo no Algarve muda de dono dois anos antes de abrir

O fundo soberano de Singapura, o GIC, um dos maiores investidores do mundo, comprou uma participação maioritária no capital da empresa SIG, dona da rede de resorts de luxo que passou a estar valorizada em 2,3 mil milhões de euros, diz o Eje prime.



A SIG opera as marcas Sani e Ikos Resort, que vai estrear-se em Portugal, em 2024, com a abertura do primeiro resort no país, em Albufeira. Será a sexta unidade hoteleira do grupo na Europa, que tem resorts em funcionamento em Espanha e na Grécia.



De acordo com o jornal espanhol de imobiliário, o negócio do fundo de Singapura envolveu a compra da participação da Oaktree, Goldman Sachs e Hermes GPE, com sede no Reino Unido, na empresa SIG. A transação deverá estar fechada no último trimestre do ano e Andreas Andreadis e Mathieu Guillemin vão continuar à frente da empresa como CEO e sócio-gerente, já Stavros Andreadis vai passar a presidente honorário do grupo.



A entrada do fundo de Singapura vai permitir à SIG cumprir com os planos traçados para os próximos cinco anos, que passam por um investimento acima de 900 milhões de euros em novas unidades no Mediterrâneo.



A SIG foi criada em 2015 e hoje conta com dez resorts na Grécia e Espanha que somam cerca de 2.750 quartos e suítes.