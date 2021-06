Space Perspective quer transportar turistas para ambiente espacial num 'balão de ar quente' de última geração

A norte-americana Space Perspective, sediada na Florida, está a planear levar turistas a um ambiente espacial - proporcionando o 'overview effect', experienciado pelos astronautas quando veem a Terra do espaço - numa espécie de balão de ar quente de última geração, só que, em vez de ar aquecido, é hidrogénio que o faz levitar. Os bilhetes devem custar cerca de 125.000 dólares por pessoa.





Segundo a CNN, o dispositivo terá capacidade para oito passageiros e um piloto e estará pronto para viagens comerciais no início de 2024. No futuro, poderá acolher celebrações e eventos como casamentos.





O primeiro voo de teste, não tripulado, da Spaceship Neptune - como é conhecida a cápsula da Space Perspective - aconteceu no dia 18 de junho, tendo descolado de Titusville, na Florida, e durado seis horas e 39 minutos. E, apesar de não levar pessoas a bordo, recorreu a câmaras para controlar a atividade no interior.





Segundo a empresa que está a promover esta nova opção de viagem espacial, que rivaliza com os voos espaciais da Space X de Elon Musk, da Blue Origin da Amazon e da Virgin Galactic de Richard Branson, este balão de hidrogénio terá a bordo um bar com refrescos e acesso à internet mesmo a 100.000 pés de altitude, no último reduto da atmosfera terrestre. A descida dura duas horas até que o balão amare sobre o oceano, onde será rebocado por um barco, em segurança.



Além de se ver a Terra do alto, o passeio no balão também permitirá que os turistas observem o planeta Neptuno no céu noturno ao fim de duas horas de subida.





À CNN, o CEO da Space Perspective conta que a empresa "está empenhada em alterar a maneira como as pessoa têm acesso ao espaço – tanto para realizar investigações necessárias ao benefício da vida na Terra como para alterar a maneira como vemos o nosso planeta e nos conectamos com ele".





Já um dos responsáveis envolvidos no desenho do Neptune ressalta que foi dada atenção "a todos os elementos que tornassem a experiência não só memorável mas também totalmente confortável. (…) Quisemos certificar-nos de que os passageiros seriam capazes de ter uma vista de 360 graus sem obstruções e que criávamos um espaço eficiente que lhes permitisse esticar as pernas durante a viagem".