TAP oferece descontos de 15% para acelerar retoma dos turistas britânicos

A TAP está a celebrar a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da "lista negra". A companhia aérea anunciou, esta sexta-feira, uma campanha em que oferece descontos de 15% nas passagens aéreas."O levantamento das restrições impostas pelo Reino Unido beneficia os clientes da TAP, oferecendo mais comodidade a quem viaja entre os dois países. E Portugal, contribuindo para a retoma do setor turístico português que tanto contribui para a economia nacional", refere a TAP num comunicado enviado esta sexta-feira às redações."Para comemorar, a companhia lançou uma campanha relâmpago com 15% de desconto em viagens a partir do Reino Unido, que acumula com a flexibilidade de alteração de reserva que permite que todas as reservas efetuadas durante o mês de agosto sejam alteradas gratuitamente", diz ainda a companhia aérea.O desconto, explica, "é válido para reservas efetuadas até 26 de agosto, e para voos até 15 de dezembro entre todos os aeroportos britânicos e portugueses, comprados online no site da TAP, www.flytap.com, quando introduzido o promocode referente à campanha: PORTUGAL15, nos voos com partida do Reino Unido".

O mesmo comunicado refere que a "TAP oferece hoje um total de 30 frequências semanais entre o Reino Unido (Londres e Manchester) e Portugal, 23 à partida de Lisboa e sete à partida do Porto, e uma excelente conectividade para o Algarve e os arquipélagos portugueses: os Açores e a Madeira". Já a "lista de voos será ajustada sempre que as circunstancias o exijam, face à dinâmica da evolução das imposições e restrições dos vários países bem como da evolução da procura".