“Tememos janeiro e fevereiro ainda piores”, diz Associação de Hotelaria e Restauração

Mesmo que a procura se aguente até ao final do ano, a subida dos custos pressiona as margens e os preços para os clientes não podem estar sempre a aumentar, avisa a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). O maior problema vem depois, no início de 2023.

"Tememos janeiro e fevereiro ainda piores", diz Associação de Hotelaria e Restauração









