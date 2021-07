Todos os parques aquáticos podem reabrir esta sexta-feira

O Governo publicou quinta-feira um despacho, assinado pelo ministro de Economia, Pedro Siza Vieira, autorizando a reabertura dos parques aquáticos situados nas zonas onde a pandemia de covid-19 está mais descontrolada, pondo fim à decisão tomada há pouco mais de um mês de mandar encerrar estes espaços de diversão caso estivessem num município de risco elevado ou muito elevado de contágio.A situação pandémica tem vindo a agravar-se nos últimos tempos: Se na semana passada havia 60 concelhos que causavam especial preocupação, agora são 90, segundo dados avançados hoje pela ministra da Presidência.E é precisamente nestas zonas do país que os parques estavam impedidos de abrir ao público e agora poderão voltar a funcionar, mas cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde.O parecer técnico emitido, há um ano, pela DGS sublinha que o tratamento da água das piscinas, bem como o uso de desinfetantes nos parques aquáticos "está bastante implementado e deve ser reforçado", a fim de evitar a contaminação microbiana das águas pela afluência de utilizadores.Os espaços de diversão têm já planos de contingência, reduziram a capacidade máxima diária de visitantes, delimitaram espaços para que as pessoas mantenham o distanciamento e reforçaram a higienização dos espaços.A DGS recomenda também que se tente controlar os aglomerados de pessoas no acesso aos parques, nas filas ou junto às piscinas, assim como alerta para a necessidade de existirem dispensadores de solução à base de álcool e de se desativar os bebedouros.Os procedimentos adequados desses locais aquáticos no que respeita a desinfeção da água (com cloro ou bromo) "são eficazes e suficientes para inativar o vírus" e "o cloro é considerado um excelente desinfetante de água em piscinas", lê-se no parecer divulgado há um ano.Após analisar os critérios e procedimentos necessários para a reabertura destes equipamentos e "tendo em conta o risco de transmissão inerente ao seu funcionamento" e às atividades que são disponibilizadas aos utilizadores, o ministro da Economia conclui que, "no atual contexto, é possível a reabertura dos parques aquáticos", lê-se no despacho.O despacho entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação, ou seja, já na sexta-feira.Em Portugal há cerca de uma dezena e meia de parques aquáticos.