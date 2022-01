Tráfego aéreo recupera em dezembro mas continua longe dos valores pré-pandemia

Leia Também Tráfego de passageiros ainda a um terço de 2019

O setor da aviação continua em rota de recuperação na Europa. Segundo os números divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, o número de voos comerciais na União Europeia (UE) registou em dezembro do ano passado a menor quebra mensal desde o início da pandemia.O ano terminou com 383.720 voos no espaço europeu, número que equivale a uma subida de 130% face ao mesmo mês do ano anterior, e a uma quebra de 24% em relação a dezembro de 2019, antes de o setor começar a sentir os efeitos da covid-19. Até agora, os números mais próximos dos valores pré-pandemia tinham sido registados em novembro de 2021, com uma quebra de 26%.Segundo o gabinete de estatísticas da UE, a recuperação do setor da aviação tem sido lenta. No início de 2021, as quebras no número de voos comerciais chegaram a ultrapassar os 70% face ao período pré-pandémico. Só a partir de maio é que a recuperação começou a ser visível. Entre junho e setembro, meses que marcam a época alta na UE, a descida no número de voos comerciais face a 2019 oscilou entre os 30% e os 50%.As menores quebras face a dezembro de 2019 foram registadas na Croácia (-6%), na Grécia (-8%) e em Chipre (-9%). Já as maiores descidas nos números foram sentidas na República Checa e na Áustria (-41%).Portugal ficou acima da média europeia, ao registar uma quebra de 13,9% em dezembro de 2021 face a dezembro de 2019.A comparação de todo o ano de 2021 com 2019 revela que o país que demosntra o melhor nível de recuperação é a Grécia (-29%), seguida por Chipre (-38%) e Luxemburgo (-39%). Na ponta oposta situa-se a Irlanda (-64%), seguida pela Eslovénia e República Checa (-62%).Apesar das restrições, alguns aeroportos europeus fecharam 2021 com mais voos do que em 2019. Foi o caso de Berlim-Brandemburgo (+16%), Liège (+21%) e Paris Le Bourget (+8%).Por sua vez, as maiores quebras foram registadas nos principais hubs europeus: Munique (-64%), Frankfurt/Main (-49%) e Paris Charles de Gaulle (-50%).