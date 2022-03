Visabeira abre hotel de 10 milhões em Moçambique

Os presidentes de Moçambique e Portugal, Filipe Nyusi e Marcelo Rebelo de Sousa, inauguraram esta sexta-feira, 18 de fevereiro, o empreendimento turístico Montebelo Milibangalala Bay Resort, implantado no Parque Nacional de Maputo. A contrução desta unidade hoteleira implicou um investimento de 10 milhões de dólares e resulta de uma parceria entre o grupo Visabeira e o Estado moçambicano.





"O setor do turismo, além de valorizar os atributos locais – naturais, culturais e sociais – promove a geração de emprego e a distribuição de renda, assim como a criação de novos negócios e o aumento da produção de bens e serviços, estimulando o empreendedorismo e o desenvolvimento das comunidades. Agora, com o Montebelo Milibangalala Bay Resort, um investimento com efeitos multiplicadores, Moçambique fica mais preparado para a retoma da atividade turística, esperada já para este ano", afirmou Fernando Nunes, administrador do grupo Visabeira, durante a inauguração do empreendimento que "pretende ser uma referência não só do panorama turístico de Moçambique, mas de toda a África Austral".





Este empreendimento junta-se a outros empreendimentos turísticos que o grupo possui em Moçambique, casos do Montebelo Indy Maputo Congress Hotel, Montebelo Girassol Maputo Hotel e Montebelo Gorongosa Lodge & Safari, agrupados na holding Turvisa.





A Visabeira está presente em Moçambique desde o final da década de 80 onde tem uma carteira de negócios diversificada. Além do turismo, o grupo está presente nos setores das telecomunicações, energia, construção e indústria.





Nas telecomunicações o grupo gere a TVCabo, uma parceria com a estatal TMcel e ainda a Televisa, uma empresa que trabalha com diferentes operadores e tem vindo a reforçar a sua posição de líder na expansão da rede de fibra ótica e no projeto de cobertura 4G, que continua a ser implementado em todo o território. Na área da energia controla a empresa Eletrotec, na construção detém a Sogitel e a Edivisa e no comércio e serviços destaca-se a "trading" Mercury.