Casa Branca apela à Europa criação de "escudo tecnológico" face à China

O conselheiro de Donald Trump em matéria de tecnologia, Michael Kratsios, critica fortemente a ação do governo chinês e apela à Europa que se una a Washington para contrariar a expansão tecnológica chinesa.





Kratsios esteve no palco principal do Web Summit, em Lisboa, para divulgar a perspetiva da Casa Branca acerca da tecnologia. Depois de exaltar os feitos da humanidade nesta área, e em particular dos americanos, passou a críticas fortes à ação do Governo chinês, defendendo que este está a "subverter o sistema" que permite aos Estados Unidos e respetivos aliados terem sucesso no campo tecnológico.





"Enquanto trabalhamos juntos (americanos e aliados) devemos defender-nos de um Governo cada vez mais agressivo", declarou, referindo-se ao Governo chinês. Este mesmo Executivo "viola a privacidade de todas as pessoas lá (na China)" ao bloquear o acesso a informação e ao controlar as comunicações, acusou. A maior evidência de que este "autoritarismo" se está a estender para território estrangeiro está na Huawei, defendeu.



