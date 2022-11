Medina defende valor estratégico da Web Summit. Musiversal vence Road 2 Web Summit

há 27 min. 13h11

NATO envolve startups nos seus planos militares

"Vocês devem-se estar a perguntar o que é que um membro da NATO está aqui a fazer", brincou o secretário-geral adjunto, David Van Weel, para momentos depois esclarecer que tinha vindo à Web Summit para conversar sobre a mais nova iniciativa tecnológica da aliança transatlântica e também sobre o seu fundo de inovação.



A DIANA, Inovação da Defesa para o Atlântico Norte, juntará os que trabalham no setor militar com as startups, investigadores científicos e empresas tecnológicas para resolver os desafios de militares dos países aliados com recurso à tecnologia, com a situação geopolítica a piorar no último ano com a guerra na Ucrânia.



"Para termos sucesso, temos de fazer coisas diferentes do passado e tirar partido das tecnologias, por isso, estamos a desenvolver a DIANA e temos mil milhões de euros no nosso fundo de inovação para apoiar estas iniciativas", disse.



Questionado sobre se o recurso ao setor privado fazia com que perdessem credibilidade, o secretário-geral adjunto disse que as tecnologias estão a fazer a diferença no campo da defesa. "Basta olhar para o caso da Ucrânia - a Ucrânia só se está a conseguir defender porque tem acesso a tecnologia", acrescentou.



"Temos grandes startups a desenvolver tecnologia e queremos utilizá-las em todo o mundo", rematou.